كيف تكتب رسائل واتساب بدون لوحة المفاتيح؟

وتتوفر الميزة في هواتف آيفون، والأجهزة الأخرى التي تعتمد على نظام iOS، وهي تعتمد على خاصية Siri للأوامر الصوتية التي توفرها أبل في أجهزتها منذ سنوات، لكنها أصبحت متوافقة مع اللغة العربية بعد ذلك.

وقبل التوجه إلى تطبيق واتساب لتجريب تلك الميزة، يجب أولا تفعيلها في هاتف آيفون عبر التوجه إلى الإعدادات Settings قم عام General، وبعد ذلك اختيار لوحة المفاتيح Keyboards، وبعد ذلك تفعيل خيار Enable Dictation أي تفعيل الإملاء الصوتي.

عند تفعيل ذلك الخيار، توجه إلى تطبيق واتساب، وافتح محادثة جديدة مع أحد الأشخاص، ولاحظ ظهور رمز “مايكروفون” في لوحة المفاتيح.