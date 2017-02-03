بالإنفوغرافيك.. خدمات مميزة لا تعرفها عن غوغل

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يعتبر جوجل الموقع الأكثر تصفحاً في الشبكة العنكبوتية على الإطلاق؛ وذلك لأنه منذ انطلاقه قدم خدمة البحث المتقدم عن جميع المواقع وصفحات الويب التي لها حضور في الشبكة، على نحو لم ينافسه فيه أحد.

لكن خدمات شركة جوجل، التي تحولت إلى شركة “ألفابت” مؤخراً، لم تقتصر على البحث في الويب، وقدمت منذ سنوات خدمات البريد الإلكتروني وصور الأقمار الاصطناعية والخرائط، ومشاركة المستندات والتخزين السحابي، والترجمة واسعة النطاق.

وبعض خدمات جوجل التي أطلقتها لتنافس في عالم وسائل التواصل الاجتماعي لم يحالفها الحظ، مثل خدمة “جوجل بلس”، إلا أنها استطاعت تقديم سلسلة من الخدمات المميزة، وربما لم تتح لك الفرصة للتعرف على تلك الخدمات.

فريق الملتيميديا في “الخليج أونلاين” يضع بين يديك، في الإنفوجرافيك التالي أبرز هذه الخدمات المميزة التي قد لا تكون قد اطلعت عليها.