(الأمن والأمان للشعب السوري) في لقاء ترامب والعاهل الأردني

وقال الديوان الملكي الأردني في بيان إنه جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية توطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وضرورة العمل بشكل مشترك لمحاربة الإرهاب.

واتفق الجانبان على أهمية العمل لتوفير الأمن والأمان للشعب السوري، بالإضافة إلى أهمية تكثيف الجهود المستهدفة تحريك عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

واتفق العاهل الأردني والرئيس الأميركي على عقد لقاء قمة خلال زيارة رسمية يقوم بها الملك عبد الله للولايات المتحدة قريبا.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ناقش الملك عبد الله – وهو أول زعيم عربي يعقد محادثات مع الإدارة الأمريكية الجديدة – الحرب ضد تنظيم داعش والأزمة السورية وقضايا أخرى مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس.

وذكرت وكالة الأنباء الأدرنية الرسمية (بترا) أن الملك عبد الله تطرق لموضوع نقل السفارة الأميركية إلى القدس.

و”أكد على ضرورة تقييم العواقب وما قد يسببه ذلك من غضب على الساحة الفلسطينية والعربية والإسلامية، وما يشكله ذلك من مخاطر على حل الدولتين وذريعة يستخدمها الإرهابيون لتعزيز مواقفهم”.