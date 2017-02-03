ميليشيات لواء القدس تأمر بإزالة صور بويتن وأعلام روسيا!!

كلنا شركاء: مراسل سوري

أصدرت قيادة ميليشيات لواء القدس الفلسطيني أمراً لكافة عناصرها بإزالة صور الرئيس الروسي “فلادمير بوتين” وازالة الاعلام الروسية من مكاتب اللواء ومن على السيارات التابعة له بعد ان لوحظ انتشار هذه الظاهرة بشكل كبير .

ومن مصدر خاص لمراسل سوري فإن السبب حسب تناقل بين عناصر اللواء بأن قائد اللواء “محمد السعيد” كان قد أخذ وعدا من الروس بأن يكون في صف قيادات الفيلق الخامس وأن يقوم بضم اللواء الى الفيلق فيما بعد ولكن يعتقد بأن روسيا قد غيرت رأيها كما طالبت اللواء بتسليم السلاح المتوسط الذي تم تسليمه للواء سابقاً .

من مهام اللواء في الفترة الأخيرة تدريب المتطوعين الجدد او من يتم سوقهم من محافظة حلب .

حسب المصدر وبعد انتشار حالات السرقة في مناطق حلب التي سيطر عليها النظام مؤخراً فقد حصلت مشادات بين اللواء والروس بسبب تلك السرقات أيضاً.

يصل عدد عناصر اللواء حسب المصدر لحوالي ال12000 مقاتل .

لواء القدس :

هو ميليشيا تشكلت في منتصف عام 2013 من النازحين الفلسطينيين في مخيمي النيرب وحندرات واستطاع نيل ثقة النظام السوري سريعاً في محافظة حلب.