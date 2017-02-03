بينهم قائد (بروج الإسلام)… مقتل 9 ثوار في حوض اليرموك بدرعا

إياس العمر: كلنا شركاء

قضى تسعة من الثوار، بينهم قائد تجمع (بروج الإسلام) التابع لفرقة الحق، أمس الخميس 2 شباط/فبراير، خلال اشتباكات مع جيش خالد بن الوليد المرتبط بتنظيم (داعش) في منطقة (حوض اليرموك) غرب درعا.

وقال الناشط هاني العمري لـ “كلنا شركاء” إن تشكيلات الثوار حاولت السيطرة على مجموعة من نقاط جيش خالد على جبهة (سد سحم ـ حاجز العلان)، إلا أن مقاتلي جيش خالد تصدوا للهجوم، والذي أسفر عن مقتل تسعة من الثوار، وهم (محمد الطعاني) قائد تجمع (بروج الإسلام) التابع لفرقة (الحق) وثمانية عناصر من الفرقة: (ابراهيم الطعاني ـ فارس الميري ـ عبد الإله ابراهيم ـ محمد بكار ـ علاء حمدان ـ محمد الغثيان ـ محمود طحيمر).

وأضاف بأن كتائب الثوار استهدفت مواقع جيش خالد في بلدات (نافعة ـ عين ذكر) بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون، مما أدى إلى تدمير عدد من آليات جيش خالد ومقتل مجموعة من عناصره.

وأفادت الهيئة السورية للإعلام بأن قائد لواء “بروج الاسلام” اعتقل سابقاً من قبل تنظيم “داعش” بعد رفضه الرضوخ لمطالب التنظيم بالانضمام له وتسليم سلاحه، ليخرج بعد عدة أسابيع، وقد تعرض لأبشع أنواع التعذيب على يد عناصر التنظيم.

كما اعتقل “الطعاني” من قبل قوات النظام في الأيام الأولى للثورة، وبقي عدة أشهر في سجون النظام، حيث تم تعذيبه بشكل وحشي من قبل عناصر النظام.

وأشارت الهيئة إلى أن “الطعاني” كان أحد أهم الرياضيين على مستوى سوريا في مجال السباحة، حيث تربع لسنوات في المركز الأول على مستوى الجمهورية، كما حصل على العديد من الميداليات على المستوى العربي.

ويذكر أن جيش خالد كان قد شن هجوماً على مواقع تشكيلات الثوار في محيط بلدة (تسيل) غرب درعا يوم الثلاثاء الماضي 31 كانون الثاني/يناير، وقد أسفر الهجوم عن مقتل 13 مقاتلاً من كتائب الثوار.