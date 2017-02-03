أحرار الشام تطالب (المحيسني) بالكفّ عن تحريض عناصرها

زيد المحمود: كلنا شركاء

طالب الناطق الرسمي باسم حركة “أحرار الشام” الإسلامية، القيادي البارز في “هيئة تحرير الشام”، الشيخ عبد الله المحيسني، بالكفّ عن زيارة مقارّ الحركة الهادفة لإقناع عناصرها بالانشقاق.

وقال الناطق باسم الحركة، أحمد قره علي، في تغريداتٍ له على “تويتر” اليوم الجمعة (3 شباط/فبراير)، “نهيب بالشيخ المحيسني الشرعي في هيئة تحرير الشام التوقف عن الترويج لمعلومات مغلوطة حول انضمام غالبية حركة أحرار الشام الإسلامية للهيئة، والتوقف عن زيارة مقرات الكتائب التابعة للحركة بهدف إقناعها بالانشقاق”.

وكان “قره علي” حذر في وقتٍ سابقٍ وسائل الإعلام من بيانات وصفها بـ “المزورة” تدعي انشقاق كتائب عن أحرار الشام مشيراً إلى وجود “سلوك إعلامي ممنهج يهدف للتأثير على الرأي العام”.

وكان “المحيسني” في المقابل، أعلن تأييده الكامل لتشكيل “هيئة تحرير الشام” معلناً انضمامه مع مجموعةٍ من الشرعيين المستقلين وآخرين من المحسوبين على “أحرار الشام” إلى صفوف “الهيئة”، ودعا في كلمةٍ مصورةٍ بثها قبل يومين قائد الحركة للانضمام إلى صفوفهم أيضاً، وحدّد في كلمته أسماء قياديين بارزين في الحركة، دعاهم للانضمام للهيئة، مشيراً إلى أن قائدها “أبو جابر الشيخ” أبدى استعداده للتنازل عن قيادة “الهيئة” لصالح مزيدٍ من الاندماج بين الفصائل.