ترامب يفرض عقوبات على 25 كياناً في إيران رداً على تجربة الصاروخ الباليستي

كلنا شركاء: هافينغتون بوست عربي

ستفرض الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على إيران، بحسب ما ذكرت رويترز، وستشمل العقوبات 8 كيانات طبقاً للأمر التنفيذي الخاص بالإرهاب، و17 طبقاً للأمر التنفيذي الخاص بأسلحة الدمار الشامل.

وقالت مصادر مطلعة إنه من المتوقع أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على العديد من الكيانات الإيرانية، الجمعة، رداً على تجربة الصاروخ الباليستي التي أجرتها طهران مؤخراً، لكنها أوضحت أنها ستطبق بطريقة لا تنتهك الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وأضاف مصدر طلب عدم نشر اسمه أن الإدارة الأميركية ستفرض عقوبات على نحو 8 كيانات إيرانية أو “تدرجها” في قائمة الأنشطة المرتبطة بالإرهاب، ونحو 17 في أنشطة مرتبطة بالصواريخ الباليستية طبقاً لأمر تنفيذي أميركي.

ورفض المصدر الكشف عن أسماء الكيانات الإيرانية.

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، أنه لا يستبعد أي خيار بعدما وجه تحذيراً الى إيران إثر تجربتها الصاروخية الأخيرة.

وقال ترامب رداً على صحفيين سألوه ما إذا كان يستبعد الخيار العسكري “لا شيء مستبعداً”.

وقبل بضع ساعات، كتب على تويتر أنه “تم توجيه تحذير رسمي” الى إيران لإطلاقها صاروخاً بالستياً، مؤكداً بذلك موقفاً أدلى به الأربعاء مستشاره للأمن القومي مايكل فلين.

واعتبرت طهران الخميس التحذيرات الأميركية “استفزازية”.

وكان البيت الأبيض قال في وقت سابق من اليوم إن الإدارة الأميركية سترد على تجربة الصاروخ الباليستي التي أجرتها إيران وعلى غيرها من الأعمال العدائية، وذلك بعد يوم من إعلان مستشار الأمن القومي الأميركي أنه حذر طهران دون أن يقدم تفاصيل.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر: “سنوافيكم بالجديد بشأن هذه الإجراءات الإضافية لكن بكل وضوح فإن ما قام به (مستشار الأمن القومي مايكل فلين) كان للتأكد من استيعاب إيران للتحذير وأن ذلك لن يمر دون رد”.