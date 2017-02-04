ميليشيات (الجبهة الشعبية) تنعى أحد أبرز قادتها

معتصم الطويل: كلنا شركاء

نعت ميليشيات (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة) الموالية للنظام، أحد أبرز قادتها الميدانيين، مشيرةً إلى أنه فارق الحياة أمس الجمعة (3 شباط/فبراير) في دمشق، دون ذكر أيّ تفاصيل عن ظروف وفاته.

وأصدرت الميليشيا التي يقودها “أحمد جبريل” بياناً نعت فيه أحد أبرز مؤسسيها وعضو مكتبها السياسي والقائد في صفوف ميليشياتها “يوسف طُبَل” المعروف بلقب “أبو جهاد يوسف”.

وأشار البيان إلى أن “طُبل” انضم إلى صفوف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين منذ عام 1961 مواكباً “مسيرة الجبهة وتطورها، وكان له إسهام كبير في مسيرتها التاريخية وإنجازاتها العملية”.

وكان يشغل قبل وفاته أمس في دمشق منصب مدير مستشفى “أمية” في ساحة الميسات بدمشق، إضافةً لمهامه كعضوٍ للمكتب السياسي للميليشيات التي يقودها “جبريل”.

وبحسب وسائل إعلام “الجبهة الشعبية”، سيتم تشييع “أبو جهاد” اليوم السبت في دمشق.