(الصخور المتفجرة) سلاح النظام الأبرز في درعا

إياس العمر: كلنا شركاء

منذ مطلع شهر سبتمبر/أيلول الماضي بدأت قوات النظام والميلشيات الموالية له، استهداف الثوار عن طريق ما بات يعرف بـ (الصخور المتفجرة)، وركزت قوات النظام على استهداف الطرق الحيوية القريبة من خطوط التماس بريف درعا الشرقي، وفي منطقة (مثلث الموت) شمال درعا.

وقال الناشط هاني العمري لـ “كلنا شركاء” إن استهداف قوات النظام لريف درعا الشرقي تركز على أربعة نقاط أساسية، وهي منطقة اللجاة شمال درعا، وطريق المليحة الغربية ـ رخم، بالإضافة لطريق أم المياذن ـ درعا، وطريق بصرى الشام ـ صماد.

وأضاف بأن النقاط الأربعة المستهدفة تعتبر نقاط تماس بين قوات النظام والميلشيات الموالية له من جهة، وكتائب الثوار من جهة أخرى، وتزرع قوات النظام، بإشراف عناصر من ميلشيا حزب الله اللبناني، عبوات ناسفة على شكل (صخور) بازلتية على الطرقات المكشوفة لقوات النظام، وتعتمد على الكاميرات الحرارية في رصد تلك الطرقات.

وأشار إلى أن أولى العمليات كانت بزرع عبوة ناسفة استهدفت جيش (العشائر) مطلع شهر أيلول/سبتمبر الماضي في منطقة اللجاة، أدت إلى مقتل تسعة مقاتلين بينهم القائد الميداني (رمضان السبتي)، وفي منتصف شهر أيلول/سبتمبر تم تفجير سيارة مدنية على طريق رخم ـ المليحة الغربية، أدت العملية لمقتل مدني وإصابة آخرين، وفي نهاية شهر أيلول/سبتمبر فجرت قوات النظام عبوة ناسفة على طريق أم المياذن ـ درعا البلد، ما أدى لمقتل القائد الميداني في فرقة 18 آذار (حسام أبازيد)، ومطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي تم استهداف نائب قائد ألوية العمري (ملوح العايش) في منطقة اللجاة.

وبدوره، قال القائد الميداني في كتائب الثوار أحمد الزعبي لـ “كلنا شركاء” إن عدد العمليات التي تم تنفيذها بواسطة عبوات (الصخور) تجاوز 25 عملية استهدفت مدنيين وعسكرين، وراح ضحيتها العشرات.

وأضاف بأن الصخور يتم صناعتها بشكل احترافي، حيث تأخذ نفس لون الصخور في المنطقة، لذلك من الصعب كشفها، مشيراً إلى أن آخر ضحايا هذه العبوات ستة أشخاص بينهم مدنيان من بلدة (المليحة الغربية) بريف درعا الشرقي، انفجرت بسيارتهم عبوة على طريق رخم ـ المليحة الغربية، وأربعة من مقاتلي فرقة (أسود السنة)، والذين قضوا إثر تفجير عبوة ناسفة بسيارتهم يوم السبت 4 شباط/فبراير على طريق أم المياذن ـ درعا البلد.

وأشار الزعبي إلى أن الثوار فككوا 11 عبوة ناسفة مصنوعة على شكل صخور خلال الشهر الجاري، مؤكداً أن قوات النظام تستخدم نفس الأسلوب في منطقة (مثلث الموت)، حيث تم خلال الشهر الماضي تفجير مجموعة من العبوات الناسفة، كان آخرها على طريق بلدة (كفر ناسج)، وأسفرت عن مقتل أربعة من الثوار.