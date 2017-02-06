الكاميرون تختطف كأس الأمم الإفريقية من منتخب الفراعنة

وليد غانم: كلنا شركاء

حقق لاعبو المنتخب الكاميروني، فوزاً قاتلاً على نظيره المصري، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، في نهائي كأس الأمم الأفريقية في الجابون.

واستهل المنتخب المصري المباراة بهدف في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول لينتهي بهذه النتيجة ليدخل المنتخب الكاميروني برغبة استعادة زمام الأمور حتى جاءت الدقيقة 60 لتُعلن التعادل عن طريق نكولو، لتسير المباراة في اتجاه واحد حتى خطف أبو بكر الفوز للكاميرون في الوقت القاتل قبل نهاية الوقت الأصلي من المبارة بدقيقة واحدة.

وتعد تلك هي المرة الخامسة التي يتوج فيها الكاميرون ببطولة كأس الأمم الأفريقية، فيما يظل منتخب الفراعنة في الصدارة بسبع بطولات.

وكان منتخب، بوركينا فاسو، قد توج بالميداليات البرونزية، على حساب نظيره الغاني بفوزه عليه بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما، يوم السبت، لتحديد صاحب المركز الثالث في النسخة الـ 31 للبطولة.