أمين الائتلاف: وفد جنيف سيعلن من الرياض بعد أيام

وليد غانم: كلنا شركاء

أوضح مسؤول في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أن وفد الشعب السوري إلى مفاوضات جنيف سيعمل على تشكيله كل من الائتلاف الوطني والهيئة العليا للمفاوضات والفصائل العسكرية.

وقال عضو الائتلاف الوطني نصر الحريري، الذي حضر اجتماعات أنقرة قبل يومين، إن الاجتماع شكل حضوراً للمعارضة الحقيقية السياسية والعسكرية، مشدداً على ضرورة وحدة الكلمة والصف، بحسب المكتب الإعلامي للائتلاف.

وأوضح المصدر أن الاجتماع بحث نتائج مؤتمر “الأستانة”، وتثبيت آليات مراقبة وقف إطلاق النار، وتشكيل وفد المعارضة السورية إلى جنيف، ولفت الحريري إلى أن النظام والميليشيات الإيرانية لم تلتزم بالهدنة، إضافة إلى عدم ظهور أي جديد على موضوعي المعتقلين وإدخال المساعدات الإنسانية تمهيداً لرفع الحصار عنها بشكل كامل.

وأشار إلى أن مفاوضات جنيف المزمع عقدها في ٢٠ الشهر الحالي مهددة بالفشل مثل سابقاتها في حال عدم تهيئة الظروف لها بالشكل المناسب من حيث إرساء وقف إطلاق نار حقيقي، وتطبيق الإجراءات الإنسانية كوقف القصف وإيصال المساعدات وإطلاق سراح المعتقلين.

من جانبه، أكّد الأمين العام للائتلاف “عبد الإله الفهد” أن اجتماع أنقرة كان ناجحاً حيث جمع جميع مكونات الشعب السوري ومن جميع التوجهات والاختصاصات السياسية والعسكرية وهو متمم لاجتماعات سابقة.

وأضاف “الفهد” في حديثٍ لوكالة “خطوة” الإخبارية أنّ المشاورات جارية في الوقت الحالي بخصوص تشكيل الوفد الذي سيذهب إلى محادثات جنيف المزمع عقدها في العشرين من الشهر الجاري، وسوف يعلن عن الوفد في اجتماع الهيئة العليا للمفاوضات بالعاصمة السعودية الرياض في 10- 11 شباط الحالي.

وقال الأمين العام للائتلاف إنّ المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا نفى الكلام الذي أعلن عنه قبل أيام حول تهديده بتشكيل وفد على مزاجه، وأنّه لم يتكلم بذلك، وأرسل مبعوثاً من طرفه إلى الائتلاف لتوضيح ذلك الأمر.