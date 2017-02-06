مصرع العقيد الطيار (باسل صالح) في مطار النيرب بحلب

زيد المحمود: كلنا شركاء

لقي ضابطٌ طيارٌ في سلاح الجوّ التابع لقوات النظام، أمس الأحد (5 شباط/فبراير) مصرعه في حلب، في ظروف ما تزال غامضة.

وبثّت الشبكات الإعلامية الموالية للنظام صوراً تنعى العقيد الطيار باسل صالح، مشيرين إلى أنه ينحدر من مدينة اللاذقية، دون الإشارة إلى طريقة مقتله، إلا أن المصادر الموالية أكّدت أنه لقي مصرعه في مطار النيرب العسكري شرقي مدينة حلب.

ويتبع الطيار القتيل لحامية مطار “كويرس” في ريف حلب الشرقي، وكان إحدى المحاصرين فيه لمدة عامين، بحسب مقربين منه، قبل أن تفكّ قوات النظام حصار المطار قبل نحو عام.

وقال شقيق الضابط القتيل إنهم سيشيعونه بعد ظهر اليوم الاثنين في مدينة اللاذقية، بحسب ما نشره “فادي صالح” شقيق الطيار القتيل على صفحته الخاصة في “فيسبوك”، وحاول التهرّب من أسئلة متابعيه حول طريقة مصرع شقيقه الطيار.