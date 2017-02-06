حكمٌ بالإعدام على عالم إيرانيّ بتهمة التجسس

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أصدرت محكمة إيرانية حكما بالإعدام أمس (الاحد 5 شباط/فبراير) على العالم “أحمد رضا جلالي” والذي بعمل في جامعة بروكسل الحرة ببلجيكا ومتخصص في طب الكوارث، وذلك بعد اتهامه بالتجسس.

وذكرت صحيفة “إندبندت” البريطانية أن العالم يحمل الجنسية الإيرانية، ومتخصص في طب الكوارث (أحد فروع طب الطوارئ)، ويعمل في جامعة بروكسيل الحرة.

وأضافت الصحيفة أن السلطات الإيرانية ألقت القبض على جلالي خلال زيارته لأسرته في إيران في أبريل/نيسان الماضي، ومن المقرر تنفيذ حكم إعدامه في غضون الأسبوعين المقبلين.

وكانت عائلة العالم وزملاؤه التزموا الصمت حول أنباء اعتقاله في محاولة لتجنب تفاقم الوضع، ولكنهم كشفوا الأمر في أعقاب صدور حكم الإعدام.

ورجّح أحد زملاء العالم أن يكون سبب اعتقال العالم هو اتصالاته الدولية من خلال الجامعة بعدد من الدول المعادية لإيران مثل اسرائيل، لكنه أكد ان اتصالاته كانت محصورة في المجال العلمي فقط.

وذكرت الجامعة البلجيكية على موقعها على الانترنت أن “جلالي” لم يخضع لمحاكمة عادلة ولم يزره محامٍ، وقالت رئيسة الجامعة “كارولين باولس” إن جلالي عالم يؤدي عملاً انسانيا مهما ويتعرض لحكم دون محاكمة علنية وينتظر عقوبة الإعدام واصفةً ذلك بأنه انتهاك لحقوق الإنسان.