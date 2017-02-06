عائلات سورية تغادر بيروت الى الولايات المتحدة بعد تعليق حظر السفر

كلنا شركاء: أ ف ب

غادرت عائلات سورية الاحد مطار بيروت الدولي في طريقها الى الولايات المتحدة بعد تعليق القضاء الاميركي العمل بقرار الرئيس دونالد ترامب حظر دخول مواطني سبع دول الاراضي الاميركية.

وافادت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية ان “شركات الطيران العاملة في المطار بدأت اعتبارا من الاحد بالسماح لرعايا الدول السبع (…) بالتوجه الى الولايات المتحدة على متن رحلات الشركات الوطنية والعربية والاجنبية تطبيقا لقوانين السفر العالمية”.

واضافت “غادر بيروت عدد من العائلات السورية الحاملة وثائق رسمية تخولها دخول الاراضي الاميركية متوجهة الى هناك عن طريق بعض الدول الاوروبية والعربية”.

واكد مصدر في شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية لفرانس برس استئناف السماح لمواطني الدول السبع بالسفر الى الولايات المتحدة.

يشار الى عدم وجود رحلات مباشرة بين لبنان والولايات المتحدة. ونتيجة الحرب والعقوبات الغربية على سوريا، يختار غالبية السوريين السفر الى الخارج عن طريق بيروت.

وعلق قاض فدرالي اميركي الجمعة العمل بالمرسوم التنفيذي الذي اصدره ترامب في 27 كانون الثاني/يناير، ما اعاد فتح ابواب الولايات المتحدة امام مواطني الدول السبع وهي العراق وليبيا والسودان وسوريا والصومال واليمن وايران.

كما رفضت محكمة استئناف فدرالية الأحد طلبا قدمته وزارة العدل لمعاودة العمل فورا بقرار الحظر.

واثر تعليق القضاء الاميركي للقرار، اعلنت شركات طيران عدة بينها ايرفرانس وبريتش ايرويز والامارات والاتحاد، والخطوط القطرية ولوفتهانزا الالمانية والخطوط الجوية السويسرية وشركة يونايتد ايرلاينز انها ستنقل المسافرين من مواطني الدول السبع اذا كانت بحوزتهم تاشيرات صالحة.