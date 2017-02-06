25 ألف مقاتل في 8 محافظات… (أحرار الشام) تكشف حجم قواتها

زيد المحمود: كلنا شركاء

بعد الأنباء التي تحدّثت عن تزايد الانشقاقات في صفوفها، وتوجّه أعدادٍ كبيرة من مقاتليها نحو (هيئة تحرير الشام)، كشفت حركة (أحرار الشام الإسلامية) اليوم الاثنين، عن حجم قوتها العسكرية، مؤكدة أنها تضمّ حالياً 25 ألف مقاتل.

ونشرت الحركة على حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي “إنفوغرافيك”، ذكرت فيه أن مقاتليها ينتشرون على ثمان محافظات سورية هي “ريف دمشق، وحلب وحمص وحماة وإدلب واللاذقية ودرعا والسويداء”.

كما كشفت أن مقاتليها يخوضون معارك ضدّ قوات النظام على جبهاتٍ عدّة أبرزها في ريف حلب الجنوبي والفوعة في إدلب، وحماة، وحمص، إضافةً لمعاركها جانب جيش الإسلام في غوطة دمشق الشرقية.

وبحسب “الإنفوغرافيك” الخاص بالحركة، فإنها تضم 50 لواء، و400 كتيبة عسكرية يضافون إلى الفصائل التي انضمت إليها مؤخراً، ومنها “صقور الشام وجيش الإسلام في الشمال وجيش المجاهدين وتجمع فاستقم والجبهة الشامية في ريف حلب الغربي وثوار الشام” وغيرها من الفصائل.