(هلال هلال) يلاحق أبناء البعثيين: سنحاسب ذوي الهاربين

معتصم الطويل: كلنا شركاء

وجه الأمين القطري المساعد لحزب البعث “هلال هلال” كافة القيادات الحزبية بتقديم بيان وضع لأبنائهم لمحاسبة كل من هرب ابنه إلى خارج البلاد هارباً من خدمة العلم الإلزامية، وذلك خلال اجتماعه أمس الأحد في دمشق، بأمناء فروع الحزب في المحافظات السورية.

وقال “هلال”، بحسب مصادر موالية إن “على كافة القيادات الحزبية المتسلسلة تقديم بيان وضع لكافة أبنائهم للتأكد من عدم هروبهم خارج البلد من الخدمة العسكرية، ومحاسبة من ثبت عليه ذلك”.

وتأتي ملاحقة “هلال” لأبناء البعثيين، بعد إعلانٍ سابقٍ له قبل أقل مشهر بأنه سيحاسب المسؤولين الذين أخرجوا أبناءهم خارج البلاد وقال إن “كل مسؤول أولاده خارج الوطن للتهرب من الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية يجب أن يفصل فوراً ويعفى من مهامه”، مضيفاً أن “هناك من يجلس بالمؤتمرات ويقوم بالتنظير على الآخرين وابنه خارج القطر هارباً من الخدمة العسكرية”.

وصرّح الأمين المساعد لـ “البعث” أن حزبه لم يعد يجبر أحد على الانتساب لصفوفه، معتبراً أن تلك الخطوة “كانت إحدى الطرق القاتلة بدخول عدد من أعداء الوطن إلى صفوفه”، وقال “إن العدد لم يعد يعني حزب البعث لأن عشرة فاعلين أفضل من مئة بالاسم فقط”.

واعترف هلال بوجود أرقامٍ وهميةٍ في أعداد الحزب المعلنة، وصرّح قائلاً إن “البعث اكتفى من الأعداد الوهمية، حيث كان عدد البعثيين قبل الأزمة ثلاثة ملايين وعندما طلب من إحدى المحافظات عدد من الحزبيين لم نجدهم”.