(علوش): المفاوضات في أستانة كانت مع روسيا وليست مع نظام بشار الأسد

كلنا شركاء: رصد

أكد كبير المفاوضين للمعارضة السورية ورئيس وفد المعارضة السورية بمحادثات أستانة، محمد علوش أن اجتماع وفد قوى الثورة العسكرية المشاركة في محادثات أستانة والهيئة العليا للمفاوضات السورية سيكون في الرياض يومي الخميس والجمعة القادمين.

وأضاف “علوش” في حديثٍ لصحيفة “الرياض” السعودية اليوم الاثنين، أن الاجتماع جاء بعد تدارس نتائج مؤتمر أستانة ووضع أولويات للمرحلة القادمة في العمل وبمدارسة دعوة مفاوضات مؤتمر جنيف، مشيراً إلى أن “موقف الفصائل واضح في أستانة وننتظر تنفيذ الوعود على الأرض من قبل روسيا”.

وشدد علوش على أن تنفيذ هذه الوعود هو الخطوة الأولى بالاتجاه الصحيح نحو السلام العادل، أما عدم تنفيذها سيكون بأن المفاوضات لا يمكن أن تبدأ حتى يظهر أثر للاتفاقية على الأرض.

وأكد رئيس وفد المعارضة السورية أن قوى الثورة العسكرية المشاركة في مؤتمر أستانة رفضت الدستور المقدم من روسيا خلال المؤتمر مباشرة والتي كانت عبارة عن وريقات، وخاصة بأن مطالب قوى الثورة السورية والهيئة العليا جداً بسيطة بالدرجة الأولى وهي أولا تنفيذ وقف إطلاق النار، وثانياً تنفيذ الإجراءات الإنسانية وفك الحصار وإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات، ثم بعد ذلك توضع أجندة للمفاوضات للحل السياسي، لافتاً بأن المفاوضات في أستانة كانت مع روسيا وليست مع نظام بشار الأسد.

وحول مؤتمر الرياض، بين علوش أنه سيكون الاجتماع الرسمي للمعارضة السورية “لما للمملكة من دور كبير ومتميز وحقيقي في الوقوف مع أبناء الشعب السوري ومواقفها واضحة لدعم الشعب السوري دون تميز أو تفريق”، بحسب الصحيفة.

وكان الأمين الأمين العام للائتلاف “عبد الإله الفهد” صرّح لوكالة “خطوة” الإخبارية أنّ المشاورات جارية في الوقت الحالي بخصوص تشكيل الوفد الذي سيذهب إلى محادثات جنيف المزمع عقدها في العشرين من الشهر الجاري، وسوف يعلن عن الوفد في اجتماع الهيئة العليا للمفاوضات بالعاصمة السعودية الرياض يومي الجمعة والسبت القادمين.