(نعسان آغا): روسيا تفرض أشخاصاً موالين على وفد المعارضة

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أعلن الدكتور رياض نعسان آغا، المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات السورية، أن الجولات الثلاث الأخيرة للمبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا لم يكن موفقاً فيها، مشيراً إلى أن روسيا تفرض على المعارضة أسماء “الأولى أن تكون ضمن وفد النظام”.

وقال “نعسان آغا” في مقابلة مع قناة “الحدث” مساء أمسٍ الأحد إن وزير الخارجية الروسي ليس لديه تعريف دقيق من هو المعارض.

وأكد المتحدث باسم الهيئة التفاوضية أنه لا يوجد وفدٌ للمفاوضات في المرحلة الراهنة، مضيفاً أنه سيتم تشكيل وفد التفاوض إلى جنيف 4 في اجتماع يعقد في الرياض ويضم عدداً من أطياف المعارضة.

وكان “نعسان أغا” صرّح أن موعد اجتماع الهيئة في الرياض سيكون مطلع الأسبوع القادم، وأنه من المتوقع أن يتناول الاجتماع تشكيل وفد الهيئة لمفاوضات جنيف القادمة.

وأكد “أن وفد الفصائل لآستانة كان فيه ممثلون عن الهيئة، لكن دون تسمية، معتبراً أن اجتماع الرياض المقبل، سيخرج عنه وفد يمثل كل أطياف المعارضة، مؤكداً، أنه لا يوجد الآن وفد، والهيئة ذاهبة إلى اجتماع الرياض. وسيتم تشكيل الوفد.