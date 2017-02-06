ترامب: الاتفاق النووي مشين وإيران هي رقم واحد في الإرهاب

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جدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، هجومه على إيران، منتقدا الاتفاق النووي الذي أبرمته القوى العظمى مع طهران، على عهد سلفه، باراك أوباما.

ووصف ترامب، في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في حزيران/ يونيو 2015، ووصفه بأنه اتفاق “مشين”، وإنه لم يكن هناك سبب للقيام بذلك، وكان يجب إبرام اتفاق جيد، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق منح إيران نحو 1.7 مليار دولار. لكن ترامب تجنب الإجابة عن سؤال عما إذا كان سيلغي هذا الاتفاق.

وقال ترامب في مقابلة مع محطة فوكس نيوز إنه من “المشين” إبرام اتفاق مثله، وإنه لم يكن هناك سبب للقيام بذلك، وكان يجب إبرام اتفاق جيد، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق منح إيران نحو 1.7 مليار دولار. لكن ترمب تجنب الإجابة عن سؤال عما إذا كان سيلغي هذا الاتفاق.

ووصف ترامب، إيران بالدولة الإرهابية رقم واحد في العالم، قائلا إنها ترسل الأسلحة والمال إلى أماكن كثيرة، لكن العقوبات بدأت فعليا، بحسب تأكيده.

وأشار الرئيس الجديد إلى ما اعتبره “استخفافا” من إيران بأميركا، وحين سئل حول ما إذا كانت الأمور ستؤول إلى المواجهة مع طهران، أجاب “سنرى ماذا سيحدث”.