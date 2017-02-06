(التحالف الاميركي – الشرق أوسطي) لدعم ترامب يوضح…

وليد غانم: كلنا شركاء

أوضح مديرا “التحالف الاميركي – الشرق أوسطي لدعم الرئيس دونالد ترامب” خلال الحملة الانتخابية، (طوم حرب وجان حجار) في بيان أن وسائل الاعلام تناقلت “تصريحات منسوبة للدكتور غابرييل صوما لصحيفة الرياض السعودية بوصفه مستشاراً للرئيس ترامب لشؤون الشرق الاوسط خلال الحملة الانتخابية، وهي صفة لم يكن صوما يحملها او مكلفاً بها”.

وأَضاف البيان الذي حصلت “كلنا شركاء” على نسخةٍ منه: “يهم التحالف التأكيد على ان الدكتور صوما كان عضوا في المجلس الاستشاري للجاليات الشرق أوسطية الداعمة للرئيس ترامب خلال الحملة الانتخابية ولم يعين او يعطَ اية صفة اضافية فإقتضى التوضيح”.

وكان صوما قال في حوار مع صحيفة “الرياض” السعودية إن الرئيس ترامب مطلع على وضع لبنان ويعتبر وجود ميليشيات كحزب الله تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة.

ونقلت الصحيفة أمس الأحد عن “صوما” قوله إن الاتفاق النووي الذي عقده أوباما مع إيران لا يتناسب مع الوضع الأمريكي بصورة خاصة فيما يتعلق بالشرق الأوسط لأن إعطاء إيران الحق بتفعيل مفاعلها النووي هو عنصر توتر كبير في الخليج العربي وبقية الدول العربية، مشيراً إلى أنه سيتم إلغاؤه بشكل كامل.