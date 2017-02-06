خروج مستشفى كفرزيتا بريف حماة عن الخدمة

رشا دالاتي: كلنا شركاء

خرج مستشفى مدينة كفرزيتا التخصصي في ريف حماة الشمالي عن الخدمة، اليوم الإثنين (6 شباط/فبراير)، جراء استهدافه بشكل مباشر من قبل الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة.

وأفادت تنسيقية مدينة كفرزيتا، من خلال حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، بأن الطيران المروحي استهدف أمس واليوم، وبشكل متكرر وكثيف، المدينة بشكل عام، ومستشفى كفرزيتا التخصصي بشكل خاص، ما تسبب بخروجه عن الخدمة.

وأشارت إلى أن مستشفى كفرزيتا التخصصي هو المستشفى الوحيد في المنطقة، وقد نشرت تنسيقية كفرزيتا تسجيلين مصورين للحظة استهداف المستشفى بنحو 10 براميل متفجرة.

وقال “محمد رشيد” مدير المكتب الإعلامي لـ “جيش النصر” لـ “كلنا شركاء”، إن الطيران الروسي شنً غارات جوية صاروخية وعنقودية شديدة الانفجار ومكثفة على مقرات عسكرية إسعافية لجيش النصر في ريف حماة الشمالي، ما تسبب بمقتل أحد عناصره وإصابة آخرين.

وأضاف بأن جيش النصر ردّ على استهداف مقراته واستهداف المدنيين في مناطق سيطرة الثوار، باستهداف ثكنات قوات النظام في ريف حماة الغربي بصواريخ الغراد.