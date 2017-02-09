إضافة ألف كلمة جديدة للغة الإنجليزية.. تعرف على أبرزها

كلنا شركاء: أحمد مصطفى- عربي21

أضاف قاموس “مريام ويبستر” للغة الإنجليزية أكثر من 1000 كلمة جديدة إلى اللغة الأكثر انتشارا في العالم، ويتحدث بها أكثر من 1.5 مليار نسمة حول العالم كلغة تواصل.

وقالت الشركة التي يصدر عنها أحد أشهر قواميس اللغة الإنجليزية على موقعها الإلكتروني إنها أدرجت كلمات جديدة إلى القاموس، تماشيا مع التغيرات في الثقافة والعلوم.

وعلق فريق العمل على إدراج الكلمات الجديدة بأنه: “إضافة هامة إلى اللغة، ما يعكس اتساع مفرداتها وسرعة الحصول على المعلومة”.

وتابع: “وبما أن اللغة الإنجليزية في نمو مستمر، فإن القاموس ينمو أيضا”.

وتحوي الكلمات الجديدة التي أدرجت في القاموس مصطلحات طبية، وعلمية، وكلمات مستوردة من لغات أخرى، ومصطلحات شعبية، وأخرى رياضية، إلى جانب تصنيفات أخرى.

وبحسب ما ترجمت “عربي21″، حازت الكلمات المتعلقة بالتكنولوجيا على القدر الأكبر، تماشيا مع الاكتشافات والتقدم العلمي، والتي قال معدو القاموس إنها تحتاج إلى مصطلحات جديدة، أو تعريفات جديدة على ضوء الاكتشافات العلمية الحديثة.

وأشارت الشركة إلى أن كل الكلمات الجديدة تم رصدها وتجميعها وتحليلها، وتم تزويد القراء بأمثلة لتوضيح معانيها وكيفية استخدامها.

وأوضحت أن بعض الكلمات بقيت تحت المراقبة لسنوات قبل أن يتم إضافتها إلى القاموس، في حين أن كلمات أخرى، صعدت سريعا واستخدمت بشكل كبير، وجدت طريقها إلى صفحات القاموس بسرعة.

وجاءت أبرز الكلمات المضافة على النحو التالي:

التكنولوجيا



abandonware

botnet

binge–watch

photobomb

ghost

NSFW

net neutrality

الرياضة

airball

up–fake

five–hole

الطب والأدوية

supercentenarian

EpiPen

urgent care

phytoremediation

الطعام والشراب



arancini

EVOO

macaron

santoku

chef’s knife

عالم السياسة

town hall

truther

SCOTUS

FLOTUS