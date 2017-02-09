مفتاح الأمن YubiKey يحمي حسابك في فايسبوك، فما هو؟

كلنا شركاء: النهار

يتساءل الناس دائماً عن الخطوات التي يجب القيام بها لحماية حسابهم على الانترنت، وجعله أكثر أمناً. لهذا السبب، أنشأت شركة فايسبوك عاملين لتوثيق الدخول. فعند تسجيل الدخول إلى فايسبوك عبر الهاتف، ستقوم بإدخال رمز الحماية الخاص الذي سيصلك عبر رسالة نصية (SMS) بالإضافة إلى كلمة مرور خاصة بك. بهذه الطريقة، يصبح من الصعب على أشخاص آخرين اختراق حسابك حتى ولو كانوا يعرفون كلمة المرور الخاصة بك.

يعمل هذان الخياران جيداً لدى معظم الناس، ولكن في أغلب الحالات، لا يمكن الوثوق بالـSMS فيجد الناس صعوبة بالدخول إلى حسابهم. من هنا، اقترح موقع “أمن الفايسبوك”(FACEBOOK SECURITY) وسيلة جديدة لحماية حسابك الخاص وهو من خلال مفتاح أمن مادي. فعندما تسجل دخولك، كل ما عليك فعله هو إدخال جهاز صغير في وصلة الـUSB، ليوافق على تسجيل الدخول إلى حسابك الخاص. وقد أنشأت شركة Yubico مفتاح الأمن YubiKey سنة 2007 بهدف حماية الحسابات الالكترونية وجعلها أكثر أمنا.

استخدام مفتاح الأمن YubiKey يوفر عدداً من المزايا المهمة، وهي:

– الحماية من التصيد الاحتيالي: تسجيل الدخول إلى فايسبوك يصبح أكثر أمناً ويحمي حسابك من التصيد الالكتروني لأنّ تسجيل الدخول عند استخدام YubiKey لا يتطلب إدخال أي رمز سري فهو يوفر دليل تشفير للدخول إلى حسابك.

– قابل للتشغيل المتبادل: لا يعمل YubiKey فقط لحسابات فايسبوك، إنّما يمكنك استخدام المفتاح نفسه للدخول إلى حسابات أخرى على الانترنت مثل Google و Dropbox و GitHubو Salesforc. وتبقى هذه الحسابات آمنة لأن المفتاح لا يحتفظ بأي سجلات خاصة استخدمت.

– تسجيل دخول سريع: استخدام YubiKey يساعدك على تسجيل الدخول إلى حسابك بطريقة سريعة وبسيطة ككبسة زر.

تعمل مفاتيح الأمن YubiKey على بعض من متصفحات الويب والأجهزة الخليوية، لذا عليك إضافة وسيلة أخرى للموافقة على تسجيل دخولك كرقم هاتفك الخاص أو رمز خاص بك. ولإضافة مفتاح الأمن على جهاز الكمبيوتر، عليك استخدام أحدث نسخة من Chrome او Opera.