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كم كلف التدخل الروسي في سوريا؟ سؤال تجيب عنه مجلة ذي موسكو تايمز، وتقول إن روسيا قد أحرقت أطنانا من الأموال فقط لإرسال حاملة الطائرات الأميرال كوزينتسوف إلى سوريا.