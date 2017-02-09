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كم كلف التدخل الروسي في سوريا؟ سؤال تجيب عنه مجلة ذي موسكو تايمز، وتقول إن روسيا قد أحرقت أطنانا من الأموال فقط لإرسال حاملة الطائرات الأميرال كوزينتسوف إلى سوريا.
وتضيف المجلة أن أرقام وكالة الأنباء آر بي سي إن كانت صحيحة فإن الجيش الروسي قد انفق حوالي مئة وثمانية وستين مليون دولار لإرسال حاملة الطائرات الروسية إلى عرض المتوسط، ناهيك عن تكاليف الصيانة التي أنفقت من أموال الخزينة العامة، وتضيف الصحيفة أن حاملة الطائرات الروسية قد نفذت أربعمئة وعشرين طلعة جوية. مما كلف حوالي خمسة وعشرين مليون دولار. حسب ما تنقله ذي موسكو تايمز دائما عمن وكالة أر بي سي الروسية.
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