معرضٌ فنيٌ لأعمال الأطفال المعاقين في إعزاز شمال حلب

محمد كساح: كلنا شركاء

أطلق مركز (براعم) لذوي الاحتياجات الخاصة العامل في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، معرضاً فنياً شارك من خلاله أطفال المركز في لوحات فنية وأعمال يدوية.

وكان مركز (براعم) قد تأسس في مدينة تل رفعت ليضم على مقاعده 250 طالباً من ذوي الإعاقة، لكن القصف الروسي الذي طال تل رفعت في 6 شباط من عام 2016، أدى إلى تدمير المركز وتوقف العمل فيه، وفي الشهر الخامس من نفس العام تم افتتاح المركز بإمكانيات متواضعة في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي.

وقال “عبد السلام النجار” مدير المركز، إن المعرض بدأ يوم الثلاثاء 7 شباط وينتهي اليوم الأربعاء، مضيفاً في تصريح خاص بـ “كلنا شركاء” أن المعرض أُنجز من أعمال الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، “حيث شارك فيه حوالي 20 طفلاً بشكل فعال، وباقي الأطفال كانت مشاركتهم رمزية”.

وبحسب “النجار”، يهدف المعرض “لدعم الأطفال نفسياً وتوجيه رسالة للعالم أنهم قادرون على العمل رغم الإعاقة”.

وأوضح أنه تم دعوة الفعاليات التي تعمل في المجال الإنساني في المنطقة، حيث اطلعوا على رسوم للأطفال وأعمال يدوية، مضيفا أن “اليوم الأول كان للفعاليات، بينما خصص اليوم الثاني لأهالي الأطفال”، ولفت “النجار” إلى الحضور الإعلامي الكبير، على حد قوله.

وعن بيع لوحات أو أعمال خلال افتتاح المعرض لصالح أطفال المركز، نفى مدير مركز (براعم) أن يتم هذا الأمر، موضحاً أنه لا يحبذ هذا الأسلوب مع أنه متبع في العديد من دول العالم، وأضاف قائلا “يلزمنا أن نثقف شعبنا بهذا الأمر قبل أن نبادر به”.

وأشار “النجار” إلى أنهم استطاعوا التغلب على كافة الصعوبات التي واجهتهم خلال الإعداد للمعرض، مؤكداً أن “إرادة الأطفال كانت أكبر بكثير من الصعوبات”.

ويعمل في مركز (براعم) مجموعة من ذوي الاختصاصات العلمية والمستشارين، ويأمل “النجار” في تطوير المركز وإنشاء فروع عديدة له في مناطق ريف حلب الشمالي في حال توفر الدعم المناسب.