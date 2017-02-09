مقتل 243 عنصراً لقوات النظام في الغوطة الشرقية خلال كانون الثاني 2017

وليد الأشقر: كلنا شركاء

أعلن جيش الإسلام مقتل 243 عنصراً من قبل قوات النظام والميليشيات، خلال تصديه لـ 19 محاولة لاقتحام غوطة دمشق الشرقية، خلال شهر كانون الثاني/يناير المنصرم.

ونشر جيش الإسلام الأربعاء 8 شباط/فبراير “إنفوغراف” لحصيلة معارك الغوطة الشرقية المحاصرة خلال الشهر الأول لعام 2017، والتي شارك فيها إلى جانب جيش الإسلام كل من حركة أحرار الشام الإسلامية وفيلق الرحمن.

ووفقاً لـ “الإنفوغراف”، فقد تصدى الثوار لـ 19 محاولة اقتحام للغوطة الشرقية، 17 منها من جهة حزرما والنشابية، واثنتان من جهة أوتوستراد دمشق حمص الدولي، سقط خلالها 243 قتيلاً من “قوات النظام وميليشيا حزب الله اللبناني، وميليشيات شيعية، وجيش التحرير الفلسطيني، والحرس الجمهوري”.

وتكبدت قوات النظام والميليشيات خسار كبيرة في الآليات، تمثلت بعطب 6 دبابات، وتدمير 3 مدافع، وإسقاط طائرتي استطلاع، وتدمير دبابة.

وتشهد جبهات الغوطة الشرقية المحاصرة معارك عنيفة ومستمرة لا تهدأ على أكثر من جبهة، تحاول فيها قوات النظام بسط سيطرتها على المنطقة، إلا أنها تلاقي صموداً اسطورياً من الثوار المحاصرين منذ سنوات.