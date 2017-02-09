مصرع 3 عناصر من (حزب الله) في درعا المحطة

إياس العمر: كلنا شركاء

لقي 20 عنصراً من قوات النظام والميليشيات الموالية مصرعهم، بينهم ثلاثة من عناصر ميليشيا حزب الله اللبناني، الأربعاء 8 شباط/فبراير، إثر استهداف الثوار مواقع قوات النظام وميليشياته في درعا المحطة بالمدفعية الثقيلة.

ولم تتوقف قوات النظام منذ مطلع الأسبوع الجاري عن استهداف الأحياء المحررة في درعا البلد بقذائف الهاون والمدفعية الثقيلة، ما تسبب بنزوح الآلاف من سكان الأحياء المحررة من درعا البلد باتجاه السهول الجنوبية للمدينة القريبة من الشريط الحدودي مع الأردن.

وقال الناشط أحمد المصري لـ “كلنا شركاء” إن الثوار متمثلين بغرفة عمليات (البنيان المرصوص)، ردوا على قصف قوات النظام لأحياء درعا البلد بقذائف المدفعية والأسطوانات المتفجرة، واستهدفوا نقاط لقوات النظام والميلشيات الموالية له بالمقربة من الملعب البلدي القديم في حي (الكاشف) بدرعا المحطة.

وأضاف بأن الثوار أعلنوا مقتل وإصابة 20 عنصراً من قوات النظام والميلشيات الموالية له عقب استهداف مواقعهم في درعا المحطة بالمدفعية الثقيلة.

وأشار المصري إلى أن ميلشيا (حزب الله) نعت ثلاثة من مقاتليها من أبناء مدينة (بصرى الشام)، والذين لقوا مصرعهم في مدينة درعا، وهم (حسن أبو حيدر ـ علي الجوفي ـ سامر المرجي).

وأوضح أن عناصر ميلشيا (حزب الله) كانوا قد انسحبوا من مدينة (بصرى الشام) نهاية شهر آذار/مارس 2015 عقب سيطرة الثوار على المدينة، وتوزعوا على مواقع الميلشيا في درعا وريف دمشق.

وعقب ورود أنباء مقتل عناصر (حزب الله) الثلاثة، استهدف عناصر الميلشيا المتمركزين في ريف السويداء الغربي مدينة (بصرى الشام) بالمدفعية الثقيلة.







