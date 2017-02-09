الطائرات الإسرائيلية تستهدف مواقع لقوات النظام بريف القنيطرة

إياس العمر: كلنا شركاء

أستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي مساء يوم الثلاثاء 8 شباط/فبراير، مواقع لقوات النظام في منطقة (السكن العمالي) شمال مدينة البعث في القنيطرة.

واعترفت الصفحات الموالية للنظام في محافظة القنيطرة بذلك، وعلّقت صفحة (القنيطرة الحدث) المقربة من أجهزة النظام الأمنية، قائلة “اعتداء صهيوني على إحدى نقاط الجيش على أطراف مدينة البعث، ولا توجد اي إصابات”.

وبدوره، علّق الناطق باسم الجيش الإسرائيلي (افخاي أدرعي) علق على الاستهداف بتدوينة على فيسبوك، قال فيها: “قبل قليل سقطت قذيفة دبابة على منطقة مفتوحة داخل الأراضي الإسرائيلية في شمال هضبة الجولان دون وقوع إصابات أو أضرار”.

وأضاف “رداً على انزلاق النيران إلى الأراضي الإسرائيلية، ضرب جيش الدفاع هدفاً واحداً تابع للنظام السوري في شمال هضبة الجولان السورية، وتم رصد الإصابة”.

ويذكر أن الاستهداف الإسرائيلي لمواقع قوات النظام في محافظة القنيطرة هو الأول من نوعه خلال العام الجاري عقب مجموعة من الاستهدافات العام المنصرم، كان من ضمنها استهداف قائد قوات (الباسيج) الإيرانية العميد (محمد رضا نقدي) نهاية شهر تموز/يوليو من العام المنصرم بنفس النقطة التي تم استهدافها أمس خلال زيارته لمواقع الميلشيات الطائفية.



