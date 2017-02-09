متحدث عسكري أمريكي: مدينة الرقة السورية ستصبح معزولة قريبا

كلنا شركاء: أ ف ب

قال متحدث عسكري أمريكي إن مدينة الرقة التي تعد أهم معاقل تنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا ستصبح “معزولة بشكل شبه كامل خلال الأسابيع القليلة المقبلة”، ورغم تأكيده بأنها لن تكون محاصرة بالكامل، إلا أنه “سيصبح من الصعب جدا الدخول إليها أو الخروج منها”.

أعلن متحدث عسكري أمريكي باسم التحالف الدولي ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” الأربعاء أن مدينة الرقة السورية التي تعتبر عاصمة التنظيم الجهادي في سوريا ستصبح قريبا “معزولة” عن بقية العالم.

وقال الكولونيل الأمريكي جون دوريان عبر الفيديو كونفرس من بغداد “نتوقع أن تصبح مدينة الرقة معزولة بشكل شبه كامل خلال الأسابيع القليلة المقبلة”.

وأوضح أن المدينة لن تكون محاصرة تماما إلا أنه “سيصبح من الصعب جدا الدخول إليها أو الخروج منها”.

وتمكنت القوات العراقية من استعادة قسم من مدينة الموصل والمعارك متواصلة في أحيائها الغربية.

وكانت قوات سورية الديمقراطية التي تتألف من تحالف قوى عسكرية كردية وعربية قد أطلقت هجوما لاستعادة الرقة من الشمال.

إلا أنه لم يتم الاتفاق بعد على القوى التي يفترض أن تقتحم هذه المدينة العربية بغالبية سكانها.

وأعربت تركيا عن رغبتها بالمشاركة في الهجوم على الرقة، حسب ما قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الأربعاء، موضحا أن بلاده مستعدة لإرسال قوات خاصة للمشاركة في معركة استعادتها.

إلا أن تركيا تتحفظ بشدة على قوات سوريا الديمقراطية لأنها تتألف بشكل خاص من قوات كردية تعتبرها أنقرة إرهابية ومدعومة من حزب العمال الكردستاني.

وتابع المتحدث العسكري الأمريكي “لقد قلنا منذ أشهر عدة إننا منفتحون” على مشاركة تركيا في استعادة الرقة.

وتنشر تركيا قوات في شمال سوريا منذ نهاية آب/أغسطس الماضي تشارك في معارك ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” وضد القوات الكردية السورية.

وتشارك القوات التركية بشكل فاعل مع فصائل سورية معارضة موالية لها في الهجوم على مدينة الباب الإستراتيجية الواقعة شمال حلب.