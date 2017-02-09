فصل طالبتين في (السلمية) شرق حماة بسبب تعليقٍ على (فيسبوك)

رشا دالاتي: كلنا شركاء

أصدرت إدارة مدرسة السيدة زينب في مدينة السلمية بريف حماة الشرقي قراراً يقضي بفصل طالبتين، بسبب تعليقهما على شكوى نشرتها إحدى الصفحات الموالية فيما يخص إدارة المدرسة وتمييزها بين الشعب، الأمر الذي اعتبرته إدارة المدرسة إساءة بحق المدرسة.

وأفادت قناة “شامنا” الموالية بأن إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي نشرت شكوى عن إحدى المدارس الثانوية تتحدث عن وجود تمييز بين إحدى الشعب المدرسية على حساب الشعب الباقية.

ووردت على الشكوى المنشورة تعليقات كثيرة بين مؤيدٍ ومعارضٍ لهذه الشكوى ومن بين التعليقات ورد تعليقان لطالبتين من المدرسة المذكورة تؤيدان هذه الشكوى.

وقامت إدارة المدرسة بإصدار قرار بفصل الطالبتين (ح.خ) و(ر.ش) رداً على تأييدهما للشكوى المنشورة، في حين أكدت صفحات أن المدرسة هي مدرسة السيدة زينب، والطالبتان هما (حنان خلف ورها شاهين).

ونقلت القناة عن “اسماعيل فرج” مدير المجمع التربوي في السلمية قوله إنه تمّ اتخاذ قرار فصل الطالبة (حنان خلف) لمدة 7 أيام و(رها شاهين) لمدة يومين، وجاء قرار الفصل تنفيذاً للقوانين النافذة لقيامهم بتوجيه إساءات عبر موقع التواصل الاجتماعي تمس بإدارة المدرسة، على حد قوله.

وبعد أن انتشرت قصة الطالبتين، وسبب فصلهما، أكد مدير تربية حماة “يحيى منجد” أنه تم طي قرار فصل طالبتين في ثانوية السيدة زينب بمدينة سلمية لمدة أسبوع، وذلك على خلفية تعليقهما على منشور “بوست” تناول إدارة مدرستهما كان قد نشر على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بحسب موقع “الوطن اون لاين” الوالي.

وكانت إحدى الطالبتين قد علقت على المنشور الذي تناول مدرستها قائلة: (الإدارة بتسوى نص فرنك)، فأيدتها الثانية بقولها: (صح)، ما كان السبب في قرار فصلهما.