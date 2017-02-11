سكرتير (الديمقراطي الكردستاني): (الوطني الكردي) الوحيد القادر على قيادة الشعب الكردي

سيهاد يوسف: كلنا شركاء

أكد “محمد إسماعيل” سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، أن المجلس الوطني الكردي هو الوحيد القادر على قيادة الشعب الكردي والوصول به إلى حقوقه المشروعة.

وفي ندوة سياسية أقامها المجلس المحلي في مدينة رأس العين بريف الحسكة، الجمعة 10 شباط/فبراير، رحب رئيس المجلس المحلي “حكمت محمد” بالحضور من ممثلي الأحزاب السياسية والشخصيات الاجتماعية والفعاليات الثقافية، واستهلوا الندوة بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء.

ووقف “محمد إسماعيل” سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني على آخر التطورات السياسية التي تمر بها سوريا عامة والكردية خاصة، مبيناً الرؤية السياسية للمجلس الوطني الكردي من المؤتمرات (الأستانة، وجنيف4)، والمحادثات الدولية الساعية للوصول لحل سياسي في سوريا، وتأمين حقوق الشعب الكردي وفق العهود والمواثيق الدولية، وانتهت الندوة بالإجابة على أسئلة الحضور.

وتحدث “إسماعيل” على رؤية المجلس الوطني الكردي وآخر نشاطاته السياسية في المناطق الكردية، وهاجم المبادرات التي يقوم بها التحالف الوطني الكردي من أجل توحيد الخطاب السياسي الكردي قائلاً “إن هذه الأحزاب تقوم بمثل هذه المبادرات في سبيل تسويق نفسها، بعد أن فقدت المصداقية، وهي محسوبة على الطرف الآخر”، وقصد بها حركة المجتمع الديمقراطي.

كما هاجم سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني كلاً من حزبي الوحدة الديمقراطي وحزب البارتي بشخصية سكرتيرهما (محي الدين شيخ آلي، ونصر الدين إبراهيم)، واعتبرهما سبباً للخلاف الكردي – الكردي وعدم بناء المرجعية الكردية المنشودة من خلال التصويت لممثلي حركة المجتمع الديمقراطي، ووصف التصويت بـ “الخيانة”.

وأكد “إسماعيل” أن المجلس الوطني الكردي هو الوحيد القادر على قيادة الشعب الكردي والوصول به إلى حقوقه المشروعة، من خلال الاعتراف السياسي به ودعوته للمؤتمرات، بعكس حركة المجتمع الديمقراطي.