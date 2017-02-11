الدولار يواصل ارتفاعه بفعل خطة ترامب

وارتفع مؤشر الدولار نحو 0.2 بالمئة إلى 100.800 قرب أعلى مستوى في 11 يوما الذي بلغ 101.010 في التعاملات الصباحية.

وقال محللون إن وعد ترامب الخميس بخطة إصلاح ضريبي سيعلنها خلال أسبوعين أو ثلاثة ما زال يعطي دعما للدولار أمام معظم العملات الكبرى المنافسة.

وانخفض الدولار لفترة وجيزة إلى أقل مستوى خلال الجلسة أمام العملة اليابانية عند 112.87 ين خلال مؤتمر صحفي بين ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

وانخفض اليورو 0.2 بالمئة أمام الدولار إلى 1.0631 دولار وهو مستوى يقترب من الأدنى في أكثر من ثلاثة أسابيع والذي بلغ 1.0608 دولار قبل المؤتمر الصحفي.

وارتفع الدولار نحو 0.2 بالمئة أمام الين إلى 113.40 ين وهو مستوى غير بعيد عن الذي لامسه في وقت سابق والذي بلغ 113.85 ين.