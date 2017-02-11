فنان الكاريكاتير حسام سارة ينافس 100 مشارك في مسابقة بألمانيا

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حصل فنان الكاريكاتير السوري حسام سارة أمس الجمعة 10/2/2017 في مدينة “فرانكفورت” الألمانية على جائزة German design award 2017 بعد حصوله على المركز الثاني في القسم الإعلامي، وكان الرسام حسام سارة هو الفائز الوحيد من أصل عربي، عن تصميم غلاف العدد الثامن من مجلة bpd، وتجاوز عدد المشاركين حسب الجنسيات 100 مشارك وحسب عدد الدول 54 دولة .

وتتبع الجائزة لمجلس التصميم الأعلى الألماني، وتعتبر واحدة من أهم الجوائز الفنية في ألمانيا، علماً أنها غير متخصصة بفن الكاريكاتير فقط، إنما تهتم بمختلف التصميمات الإبداعية.

وفي تصريح خاص لـ(الفيحاء نت) قال الفنان “سارة”: “سعيد لحصولي على الجائزة في ألمانيا وأني استطعت أن أمثل بلدي، فهناك الكثير من المواهب والإمكانيات التي لم تتح لها الفرصة للمشاركة بمثل هكذا مسابقات، وفخور لكوني سوري، أكثر من فخري لكوني حسام سارة”.

يشار إلى أن الرسام حسام قد نال عدة جوائز في مجال الكاريكاتير سابقاً من دول عدة أهمها (الصين، تركيا ورومانيا).