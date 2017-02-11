لتعزيز مشاركتها في المجتمع.. افتتاح مركز (تمكين المرأة) في جنوب دمشق

كلنا شركاء: مهد الجولاني- الهيئة السورية للاعلام

أعلن مركز “وتد للتنمية والتدريب” في جنوب العاصمة السورية دمشق، أول أمس، عن افتتاح مركز “تمكين المرأة” ، بهدف تطوير قدرات المرأة وتعزيز مشاركتها في المجتمع في عدة مجالات، تشمل المجال التعليمي والمهني والتوعوي والحقوقي، ضمن خطة ممنهجة تشمل القيام بدورات وورشات عمل.

وتقول السيدة “أم الجود” مديرة مركز “تمكين المرأة”، في تصريح خاص للهيئة السورية للإعلام، “يوجد هدف إستراتيجي لمركز تمكين المرأة وهو رفع مستوى مشاركة المرأة من خلال تطوير قدراتها وتعزيز ثقتها بنفسها، عن طريق القيام بدورات تعليمية وتدريبية في مجالات مختلفة، ويستهدف المركز نساء وشابات جنوب العاصمة، وبالأخص الفئات الأكثر تهميشاً كالأرامل والمطلقات”.

وتتابع “أم الجود”: “لاحظنا أن هناك رغبة لدى كثير من نساء جنوب العاصمة بتطوير ذواتهن، لذلك افتتحنا في مركز وتد للتنمية والتدريب مركز تمكين المرأة حيث ستكون أولى مشاريع المركز في المجال التعليمي، وسيكون هدفنا محو أمية المرأة، وسوف نسعى لاستكمال تحصيلها العلمي، وستكون آلية التنفيذ من خلال دورات محو الأمية، ودورات في اللغتين الانكليزية والفرنسية، إضافة لدورات في الشهادتين الإعدادية والثانوية”.

لقد سبّب الحصار الخانق المفروض على المنطقة وضعاً مأساوياً بالنسبة للمرأة، حيث جعلها مسؤولة عن تأمين قوت عائلتها اليومي، لذلك يخطط مركز تمكين لإجراء دورات مهنية وتقنية تؤّمن للسيدات اكتساب مهارات جديدة تمكنهن من الحصول على فرص عمل لتأمين دخل إضافي للأسر، ومواجهة صعوبات الحياة، وتشمل هذه الدورات (الخياطة، والتطريز، والصوف، والتمريض، وكذلك دورات تقنية في التصوير والمونتاج والفوتوشوب).

وفي المجال التوعوي والحقوقي يسعى المركز لتعريف المرأة بحقوقها في المجتمع، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني لها، ومتابعة الحالات داخل وخارج المركز عن طريق دورات وورشات توعوية.

يشار إلى أن مركز “وتد للتنمية والتدريب” هو تجمّع مدني يهدف لدعم نشاطات المجتمع المدني، ويعمل على تنمية قدرات الشباب في المنطقة الجنوبية من العاصمة دمشق، لخلق مجتمع منظم مؤمن بمفاهيم المشاركة والتعددية.