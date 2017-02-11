‏حيدر العبادي: ‏معظم مقاتلي داعش الأجانب غادروا العراق باتجاه سوريا

كلنا شركاء: عيسى علي- آرا نيوز

‏قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، يوم الجمعة، بأن مدينة الموصل شمالي العراق، تشهد حالة من النزاع بين عناصر التنظيم كما أن معظم مقاتلي ‹داعش›­ من الأجانب غادروا المدينة باتجاه المناطق السورية.

‏العبادي أضاف بالقول بأن «الشرطة وقوات الجيش العراقي تحصل على معلومات دقيقة حول التنظيم في الجانب الأيمن من المدينة كما أنها تحصل على معلومات حول مواقع وجود مستودعات ومخازن تنظيم داعش العسكرية والذخائر التي تحويها حيث يتم استهدافها بشكل منظم».

‏الناشط الإعلامي العراقي حيدر الخالدي قال لـ ARA News أن «المعارك في مدينة الموصل تشهد حالة من السكون وسط استعداد من الطرفين للمواجهة القادمة لكن طائرات التحالف الدولي تستهدف مناطق معينة في الجانب الأيمن يعتقد بأنها مراكز حيوية واستراتيجية للتنظيم، ‏الذي ربما يعد نفسه لمعركة طويلة في المدينة وربما يقوم بتحصين مواقعه ‏خصوصاً بأن الجانب الأيمن يحوي على العديد من المناطق الحصينة صعبه الاقتحام».

‏هذا وتحدث مسؤولون في التحالف الدولي منذ عدة أيام عن خطة لعزل مدينة الموصل والرقة بشكل كامل عن محيطهم خلال الأشهر والأسابيع القادمة وذلك عبر استهداف المناطق الحيوية والطرق الرئيسية التي يستخدمها التنظيم لقطع طرق الإمدادات والتنقلات بين هذه المدن وريفها التي يسيطر عليها تنظيم.