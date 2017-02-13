طفلة سورية تصبح نجمة عالمية.. تعرفوا عليها

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بعد النجاح الكبير والأصداء الإيجابية التي لاقاها فيلم Chocolate في هوليوود، والذي تشارك فيه الطفلة السورية تاليا باشا، انتقل الفيلم إلى المستوى العالمي ليشارك في مهرجان للسينما في العاصمة الإنكليزية لندن filmfestinternational.

نشر مخرج الفيلم Thiago Dadalt على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” صورة من مجلة London IFF 2017 والتي أفردت صفحتين من عددها للحديث عن هذا الفيلم، وكتبت “فيلم يحكي قصة جميلة عن العائلة والأمل”.

يذكر أن تاليا باشا عمرها 7 سنوات، سورية الجنسية من مواليد مدينة حلب، درست التمثيل في معهد THE PLAYGROUND، الذي يديره المخرج العالمي Gary Spatz، ويشرف عليه العديد من نجوم هوليوود.

وشاركت تاليا في العديد من الأفلام والمسرحيات الأميركية وأيضا بعض الإعلانات، إلى جانب تجسيد شخصية “هيلاري كلينتون الصغيرة” في مقطع يتحدث عن حياتها.