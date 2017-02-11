ترامب للرئيس الإيراني: احترس أفضل لك

كلنا شركاء: رويترز

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة الرئيس الإيراني حسن روحاني للحذر بعدما نقلت وسائل إعلام عن روحاني قوله إن أي شخص يهدد الإيرانيين سيندم.

وخلال ظهور سريع في غرفة الصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية سئل ترامب عن تصريحات روحاني خلال حشد في طهران أثناء الاحتفال بذكرى الثورة الإسلامية.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن روحاني قوله إن إيران أظهرت خلال 38 عاما منذ الثورة أنها “ستجعل أي شخص يتحدث للإيرانيين بلغة التهديدات يندم.”

وقال ترامب “احترس أفضل لك”.

وفي الثاني من فبراير شباط حذر ترامب إيران بسبب اتهامات بأن طهران انتهكت الاتفاق النووي مع الغرب من خلال إطلاق صاروخ باليستي واتخذ ترامب موقفا عدائيا تجاه إيران قد يثير التوترات في المنطقة.