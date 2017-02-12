مسؤولٌ بارزٌ في (صحة) حمص يحاول ضرب عضو بمجلس المحافظة

رشا دالاتي: كلنا شركاء

أقدم معاون مدير الصحة في حمص على الاعتداء بالشتائم ومحاولة الضرب على عضو مجلس المحافظة في مكتب مدير الصحة بوجوده.

ونقل موقعٍ موالٍ للنظام عن عضو مجلس المحافظة “وحيد يزبك” أنه “تعرض اليوم الأحد لمحاولة ضرب من قبل معاون مدير صحة حمص الدكتور عبد الهادي الصوفي في مكتب مدير الصحة”.

وجاء ذلك بعد مراجعة عضو مجلس المحافظة معاون المدير لتوقيع طلب لإجراء صورة طبقي محوري لعمه مريض السرطان، فرفض معاون المدير توقيع الطلب بعد أن علم بأن الطلب لقريبه، بحسب ادعاء العضو، الذي عدم توقيع الطلب نتيجة “تشفي” معاون المدير من عضو مجلس المحافظة الذي طالب قبل أيام “بتشكيل لجنة للتحقيق بشأن بطاقات الإعاقة التي تصدرها المديرية وما يشوبها من إشارات استفهام”.

وبين عضو مجلس المحافظة أنه توجه إلى مكتب مدير الصحة في حمص، حسان الجندي، ووقع له على طلب التصوير فدخل معاون المدير وبدأ بكيل الشتائم والسباب بحق عضو مجلس المحافظة وحاول ضربه لولا تدخل مدير الصحة ومدير مكتبه.

كما أوضح عضو مجلس المحافظة أن “لجنة الشكاوى تعرضت لهجوم لفظي عنيف من قبل معاون مدير الصحة الذي حضر إحدى جلسات المجلس وذلك على خلفية اتهامه بتسهيل إصدار بطاقات إعاقة مقابل مبالغ مالية كبيرة”.

ويذكر أن أعضاء مجلس المحافظة يتمتعون بحصانة تحت قبة المجلس فقط ويتركون لمواجهة مصيرهم، بعد انتهاء الجلسات.

وكان عضو مجلس محافظة قد تعرض للضرب في وقت سابق وكسرت يده على خلفية محاولته تنظيم دور الغاز في حي الزهراء الموالي للنظام، بحسب المصدر.