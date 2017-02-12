بالفيديو.. مبارك يخاطب المصريين في ذكرى تنحيه ويفجر مفاجأة بشأن تيران وصنافير

قال الرئيس المصري الاسبق محمد حسني مبارك، الاحد 12 فبراير/ شباط، إن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان وفقا لحكم القضاء.

https://youtu.be/rxLtYQcQrWo

وقال مبارك في تسجيل صوتي بثه موقع “مصراوي” فيما يخص الجزيرتين ” لن اقول كلاما ضد المحكمة.. المحكمة أدرى مني”. وأيدت المحكمة الإدارية العليا في مصر بطلان اتفاقية نقل تبعية “تيران وصنافير” إلى السعودية.

وخاطب مبارك المصريين في الذكرى السادسة لتنحيه عن الحكم، قائلا:” كل سنة وانتوا طيبين وأتمنالكم كل خير”. وأضاف “أتمنى للشعب المصري كل خير”.