حرس الحدود الأردني يحبط عملية تسلل من سوريا ويصادر كميات من المخدرات

كلنا شركاء: أ ف ب

قال مصدر عسكري أردني أن قوات حرس الحدود تصدت لمحاولة تسلل من الأراضي السورية، وأنها اعتقلت خمسة أشخاص وجدت بحوزتهم كميات كبيرة من حبوب الهلوسة وحشيشة الكيف.

أعلن الجيش الأردني الأحد إحباط محاولة تسلل من سوريا واعتقال خمسة أشخاص بحوزتهم كمية من المخدرات.

وقال مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان إن “قوات حرس الحدود أحبطت أمس السبت، محاولة تسلل لسبعة أشخاص حاولوا اجتياز الساتر من الأراضي السورية” باتجاه الأردن.

وأوضح أنه “تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى القبض على خمسة أشخاص أصيب أحدهم، فيما فر اثنان إلى داخل العمق السوري”.

وبحسب المصدر فإنه “تم ضبط 318 ألف حبة كبتاغون و637 كف حشيش، وسلاح أوتوماتيكي”، مشيرا إلى “تحويل الأشخاص إلى الجهات المختصة”.

وشدد الأردن الذي يستضيف أكثر من 600 ألف لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين منذ اندلاع الأزمة في سوريا في آذار/مارس 2011، إجراءاته على حدوده مع سوريا.

كما اعتقلت السلطات وسجنت عشرات الجهاديين لمحاولتهم التسلل إلى الأراضي السورية للقتال هناك، بالإضافة إلى اعتقال وسجن العشرات من تجار المخدرات.