سقوط قذيفتين سوريتين شمال الاردن واصابة شخص بجروح طفيفة

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قال مصدر امني اردني ان قذيفتين اطلقتا من الجانب السوري سقطتا الاحد في لواء الرمثا المتاخم للحدود السورية شمال المملكة ما ادى الى اصابة احد الاشخاص بجروح طفيفة.

واوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، لوكالة فرانس برس ان “قذيفتين اطلقتا من الجانب السوري سقطتا اليوم (الاحد) في لواء الرمثا (90 كلم شمال عمان) والمتاخمة للحدود السورية ما ادى الى اصابة شخص اصابة طفيفة نقل على اثرها للمستشفى”.

واضاف ان “احدى القذيفتين سقطت على سطح منزل ونتج عنها اضرار لكن من دون وقوع أية اصابات بينما سقطت القذيفة الثانية بالقرب من الشارع العام ما ادى الى اصابة احد المارة بجروح طفيفة”.

وغالبا ما تسقط قذائف على لواء الرمثا بسبب الاشتباكات التي تدور بين فترة واخرى في الجانب السوري.

وفي 29 ايلول/سبتمبر من عام 2013 سلمت وزارة الخارجية الاردنية مذكرة احتجاج للسفارة السورية في عمان بسبب سقوط قذيفة على مسجد في مدينة الرمثا ادى الى وقوع اضرار مادية.

ويقول الاردن الذي تمتد حدوده لاكثر من 370 كلم مع سوريا انه يستضيف اكثر من 600 الف لاجىء سوري منذ اندلاع النزاع السوري في آذار/مارس 2011، بينهم نحو 80 الفا بمخيم الزعتري قرب حدوده الشمالية مع سوريا.