بالصور.. التاريخ العربي يروى في كوبا

كلنا شركاء: ليث بزاري- العربية نت

أنشأت الحكومة الكوبية متحفا في وسط العاصمة هافانا يحمل اسم “بيت العرب” أو Casa de Los Arabes.

وتم إنشاء المتحف في ثمانينيات القرن الماضي في البلدة القديمة على أنقاض بيت لأحد المهاجرين الإسبان الأثرياء ما يفسر تصاميمه الأندلسية، يروي المتحف في ممراته جزءا من تاريخ الجزيرة العربية من سفن بحّارة قطريين وبحرينيين وخيم بدوية سعودية ومخطوطات مغاربية أحضر قسم منها من الجزائر، كما تشاهد في أجنحة أخرى من المتحف تراثيات من بلاد الشام وتحديدا فلسطين وسوريا ولبنان إذ هاجر عدد لا بأس به من هذه البلدان إلى كوبا ما بين القرنين التاسع عشر والعشرين ويبلغ عدد سكان كوبا من أصول عربية ما يقارب المليون نسمة.

يذكر بأن زيارة المتحف مجانية وتهدف إلى تعريف زائر كوبا بتاريخ هذا البلد وتشكيلته السكانية التي ينحدر جزء كبير منها من إسبانيا وتحديدا الأندلس.