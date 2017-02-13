تشكيلٌ عسكريٌّ يعلن عزمه مواجهة (الاتحاد الديمقراطي) في الحسكة

رزان العمر: كلنا شركاء

أعلنت خمس تشكيلاتٍ ثوريةٍ من محافظة الحسكة وعاملة في ريف حلب الشمالي اندماجها في تشكيل عسكري جديد تحت اسم ”تجمع أبناء الحسكة”، معلنةً أن هدفها هو “تحرير الحسكة” من ميليشيات حزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د).

وبحسب البيان التأسيس للتشكيل العسكري الجديد، فإنه يضم كلاً من “أجناد الحسكة، لواء الإخلاص، ثوار الكرد، أحرار الشدادي، لواء الفراتين”.

وأشار البيان أن “مهمة التشكيل هو وصع حدٍّ لهيمنة حزب “الاتحاد الديمقراطي PYD”، الذي اعتبره امتداداً في سوريا لـ “حزب العمال الكردستاني PKK” التركي والذي تصنفه تركيا كتنظيم إرهابي.