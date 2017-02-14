سوارٌ ذكيٌّ لإجراء المكالمات عبر الأصبع

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(SGNL) هو سوار ذكي يتيح للمستخدم الرد على المكالمات الهاتفية بواسطة أصبعه دون الحاجة لحمل هاتفه للرد على المكالمات الواردة، فقط عند تلقيك للمكالمة قم بوضع أصبعك على أذنك وبدأ في التحدث عبر الميكروفون المدمج داخل السوار.

وأشارت قناة “رقمي” إلى أن السوار يتميز بقدرته على نقل الصوت بوضوح تام مع كتم الضوضاء في الخلفية الأمر الذي يسمح للمستخدم بسماع الصوت بوضوح حتى في الأماكن العامة.

يحتوي السوار على بطارية تعمل لغاية 4 ساعات متواصلة من المكالمات، ويُمكن إعادة شحنها بالكامل خلال ساعة واحدة عبر كيبل micro usb. كما يتوفر تطبيق خاص بالسوار للهواتف الذكية يتيح للمستخدم الحصول على تنبيهات ذكية بالرسائل والمكالمات بالإضافة إلى إمكانية تتبع الأنشطة الخاصة به. ويمكنك استخدام سوار “Sgnl” بشكل منفرد أو كحزام لساعتك الكلاسيكية أو ساعتك الذكية.