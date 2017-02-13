الجبير يجدد دعم بلاده للمعارضة السورية

كلنا شركاء: الجزيرة

جدد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إعلان دعم بلاده للمعارضة السورية، بينما شدد الأمين العام لـ الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على إيجاد حل سياسي شامل في سوريا.

وقال -خلال مؤتمر صحفي مشترك في الرياض مع غوتيريس- إن المملكة تقوم بذلك من خلال التحالف الدولي المؤيد للمعارضة السورية.

وتوقع الجبير أن تؤدي مفاوضات جنيف المقررة في العشرين من فبراير/شباط الحالي إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن السوري.

ووصف الجبير علاقات السعودية مع الولايات المتحدة بأنها ممتازة، وقال إن آراء الدولتين متطابقة في قضايا اليمن وسوريا وليبيا.

من جهته، قال غوتيريس إن من المهم مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية، لكن النجاح مرهون بحل سياسي شامل للشعب السوري.

وأضاف غوتيريس أن للمملكة العربية السعودية دورا سياسيا مهما يعد جزءا من حل الأزمة السورية.

وأشار إلى أن من الأشياء المهمة التي تغذي الإرهاب التعبير عن مشاعر الخوف من الإسلام “الإسلاموفوبيا” وما يرافقها من سياسات تتبع ذلك، هي ما تمثل في بعض الأحيان الداعم الأكبر لطروحات تنظيم الدولة.