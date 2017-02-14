استخبارات روسيا: (داعش) يخطط للمزيد من الدمار في تدمر بسوريا

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سيصعّد تنظيم “داعش” من تدميره أحد المواقع التاريخية الأكثر أهمية في سوريا، وفقاً لما توحي به معلومات المخابرات الروسية التي تقترح أن الجماعة المسلحة تسعى لتخريب الآثار الرومانية القديمة في تدمر.

وشهدت المدينة تدمير العديد من الآثار والمواقع التاريخية التي لا يمكن تعويضها، منذ احتل التنظيم المدينة لأول مرة في مايو/ آيار عام 2015.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية بياناً، الاثنين، قائلة فيه إنها اكتشفت “تصاعدا في حركة الشاحنات” بالقرب من الموقع القديم الذي يشير إلى أن “داعش” يخطط للتسبب في المزيد من الضرر للمجمع القديم.

وأضافت موسكو في بيانها: “على خلفية تقدم ناجح للقوات السورية باتجاه تدمر، رصدت طائرات روسية بدون طيار تنشيطا لتحركات شاحنات الإرهابيين بالقرب من المدينة الأثرية. وهذا يدل على نوايا داعش لنقل المتفجرات من أجل تدمير الآثار التاريخية المتبقية قبل انسحابهم بأكبر قدر ممكن،” حسبما نقلت وسائل الإعلام الروسية.