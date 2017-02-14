بلجيكا.. أول إدانة بالقتل لمسلح عائد من سوريا

وعاد حكيم الوثاقي (24 عاما) إلى بلجيكا في 2013 بعد أن أصيب في الصراع في سوريا، بعد أشهر قليلة من اعتراض الشرطة لمكالمة هاتفية مع صديقته تفاخر خلالها بإعدامه أسيرا.

وكان من المفترض أن تدفع أسرة الأسير فدية تبلغ 70 ألف يورو (74494 دولارا) لكنها لم تتمكن إلا من جمع 30 ألف يورو.

وخلال المكالمة سمعت السلطات الوثاقي وهو يقول لصديقته “رصاصة في الرأس” ثم قلد صوت الرصاصة وهو يضحك وفقا لما ذكرته وثائق من المحكمة. والوثاقي من فيلفورد قرب بروكسل.

كما سعى الوثاقي لتصوير إعدامه للأسير لكن موقع الكاميرا كان سيئا.

ووصف القاضي في محكمة أنتويرب التي مثل أمامها المدان للمحاكمة أفعال الوثاقي بأنها “غير إنسانية وغير مقبولة على الإطلاق”.

وقبل أن يذهب إلى سوريا كان الوثاقي عضوا في جماعة تسمى (شريعة فور بلجيم) أو “الشريعة من أجل بلجيكا” التي قامت بتجنيد شبان للقتال في صفوف جماعات متشددة مثل تنظيم داعش في الشرق الأوسط.

وحكم على زعيم الجماعة والعديد من أعضائها بالسجن لمدد طويلة في 2015.

وغادر نحو 450 شخصا بلجيكا للقتال في سوريا والعراق وهي أعلى مشاركة بين الدول الأوروبية باحتساب عدد الأشخاص. كما تورط المقاتلون العائدون من سوريا في هجمات متشددين في بلجيكا وفرنسا ومناطق أخرى من أوروبا.