لجنة المراقبة التركية الروسية تسجل خروقات يومية لوقف إطلاق النار من قوات بشار الأسد

كلنا شركاء: ترك برس

كشفت اللجنة المشتركة التركية والروسية لمراقبة عملية وقف إطلاق النار في سوريا، أن قوات النظام السوري قامت بخرق وقف إطلاق النار أربع مرات في اليوم منذ بدء الاتفاق.

وذكرت اللجنة الروسية التركية المشرفة على عملية وقف إطلاق النار في سوريا، في بيان نشرته، أن القوات الروسية رصدت أربع خروقات لعملية وقف إطلاق النار من قبل قوات النظام السوري في مدينة اللاذقية شمال غرب سوريا.

فيما رصدت اللجنة التركية المشاركة في المراقبة على عملية وقف إطلاق النار، أنها رصدت خرقين لقوات النظام في دمشق، وخرق في مدينة إدلب، وآخر في مدينة حمص.

وبضمانة تركية وروسية، تم توقيع اتفاق بين المعارضة السورية والنظام السوري لوقف إطلاق نار شامل في أنحاء سوريا في 29 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تمهيدا لمفاوضات سياسية.