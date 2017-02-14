حشودٌ عسكريةٌ لـ (داعش) في دير الزور وترقبٌ لانطلاق معركةٍ حاسمة

سعيد جودت: كلنا شركاء

بدأ تنظيم “داعش” بالتجهيز لمعركة جديدة في مدينة دير الزور، من خلال حشد المقاتلين والآليات وتجهيز جسور مائية، في حين تحاول قوات النظام وميليشياته فك الحصار المفروض عليها في المدينة ومطارها.

ويأتي حشد تنظيم “داعش” لقواته واستعداداته بعد فتور المعارك مع قوات النظام، وتوقفها على أكثر من جبهة في مدينة دير الزور، ومحاولة قوات النظام فك الحصار والطوق العسكري المفروض عليها في أحياء دير الزور ومطاره العسكري، وذلك من خلال استقدام العديد من التعزيزات العسكرية المتضمنة عناصر من الحرس الجمهوري وميليشيات شيعية، إضافة إلى الذخيرة.

ولم يكتف النظام باستقدام تعزيزات عسكرية، ليبادر باستقدام إعلامييه العسكريين أصحاب الخبرة الإعلامية في تضليل الحقيقة وفبركة الوقائع على الأرض وقلب الموازين بقلب الحقيقة، وذلك بهدف رفع معنويات عناصره المحاصرين، ورفع معنويات مؤيديه وذوي عناصر قواته الذين يقاتلون ويقتلون في كل يوم في دير الزور، على أيدي عناصر تنظيم “داعش”.

ولعل آخر تلك التعزيزات التي استقدمتها قوات النظام كانت يوم الاثنين 13 شباط/فبراير، عبر طائرات مروحية تقل على متنها جنوداً وذخيرة من مطار حماة ومطار القامشلي، في حين ألقت طائرات الويشن 16 مضلة تحمل مساعدات غذائية يوم الأحد الماضي على الأحياء المحاصرة في دير الزور، لتتمكن قوات النظام وميليشياته من الاستيلاء على تلك المساعدات.