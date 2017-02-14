تحالف يدعم ترامب لنصرالله: ان غداً لناظره قريب

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رد التحالف الشرق اوسطي الداعم للرئيس الاميركي دونالد ترامب، على الكلام الذي اطلقه، امين عام حزب الله، السيد حسن نصر الله، وتناول فيه الرئيس الاميركي.

وقال، طوم حرب، مدير التحالف في بيان له،” ان نصرالله لم يكتف بمهاجمة دول الخليج من قبل، وبالاضرار التي تسبب بها جراء ذلك، فعمد اليوم الى محاولة التطاول على الرئيس الاميركي”.

وتساءل حرب،” أين اركان الدولة من كلام وتصريحات نصرالله، ام ان وظيفتهم باتت تتلخص في انتظار ما سيقوله ثم الذهاب الى الدول التي يستهدفها بتصريحاته، بغية استجدائها، وتقديم التبريرات لها”.

وأضاف،” من غير الممكن ان يستمر هذا المسلسل السيء الذي يعود على اللبنانيين بنتائج كارثية، فهل يريد نصرالله قطع العلاقات مع كل الدول باستثناء ايران”.

وتابع،” اميركا التي وصفت إدارتها بأنها عنصرية، تحتضن ملايين العرب والمسلمين، الذين يتمتعون بحقوق المواطنة الكاملة، ويعيشون حياة كريمة، وهي تشكل قبلة الحالمين بحياة أفضل، فبربك هل رأيت شخصا يحلم بالعيش في معاقلك او في طهران”.

وختم حرب كلامه، قائلا، “الأحمق الكبير هو الذي يظن نفسه انه أصبح قوة يحسب لها حساب، ولكنه في الواقع سيذهب فرق عملة في التسويات الكبرى، وإن غدا لناظره قريب”.